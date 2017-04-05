В среду стартовало начинающееся на Каспийском море водное путешествие IV Игр Исламской солидарности, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

На мероприятии выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Участие в церемонии приняли также председатель Оргкомитета IV Игр Исламской солидарности «Баку-2017» Мехрибан Алиева, президент Спортивной Федерации Исламской солидарности, президент Национального олимпийского комитета Саудовской Аравии, принц Абдулла бин Мосаад бин Абдульазиз Аль Сауд.

Водное путешествие охватит более 15 исторических городов, пять озер, одно водохранилище, три реки, один родник, три водопада Азербайджана и Каспийское море и протянется на более чем 3 тыс. километров.

В различных регионах Азербайджана, вдоль всего водного путешествия, дети, сопровождаемые двумя атлетами, будут набирать в медную посуду воду из 15 водоемов.

«Вода, которую президент И.Алиев зачерпнул в Каспийском море, и вода из других водоемов будут представлены позднее на вечернем фестивале», — говорится в сообщении.