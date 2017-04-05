Конгресс азербайджанцев Европы (КАЕ) распространил заявление, в котором выражает обеспокоенность по поводу информации о приостановлении деятельности Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Как сообщили изданию 1news в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, в заявлении отмечается, что данный шаг направлен против укрепления дружеских отношений между Азербайджаном и Россией.

«ВАК является не только символом азербайджано-российской дружбы, но и структурой, объединяющей азербайджанскую диаспору России. Данная организация была сформирована не только по инициативе азербайджанской диаспоры, но и по согласию президентов Азербайджана и России в 2001 году.

Позиции Азербайджана и России совпадают по многим международным вопросам, и две страны поддерживают друг друга. Исходя из всего вышесказанного, об упразднении ВАК не может идти и речи. Деятельность ВАК за последние 16 лет была высоко оценена руководством обоих государств. Организация всегда получала благодарственные письма за совершенные добрые дела.

Решение по поводу ВАК является необъективным, и КАЕ выражает надежду на решение проблемы в соответствии с интересами двух стран и продолжение деятельности самой большой диаспорской общественной организации в России», — говорится в заявлении.