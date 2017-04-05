Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об определении полномочных органов по «Соглашению о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

Согласно распоряжению, в качестве полномочных органов по осуществлению Азербайджаном «Соглашения о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», подписанного 18 октября 2011 года, определены министерство внутренних дел, министерство юстиции и Служба государственной безопасности Азербайджана.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление Исполнительному комитету Содружества независимых государств об определении полномочных органов по осуществлению Азербайджаном указанного в распоряжении соглашения.