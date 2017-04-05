В январе-марте 2017 г. в ВС Армении и т.н. «Армии обороны Карабаха» умерли 16 рядовых и военнослужащих-контрактников. По данным ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, 8 случаев смерти из 16-ти произошли вследствие ответного огня ВС Азербайджана, 2 — убийства (нарушение правил обращения с оружием), 2 несчастных случая (ДТП и отравление угарным газом), 1 случай самоубийства или доведения до самоубийства, в другом случае смерть наступила по причине проблем со здоровьем. Обстоятельства еще одного инцидента пока не установлены.

4 случая смерти зафиксировано в Армении, 12 — на оккупированных землях Азербайджана.

В исследовании говорится, что за тот же период 2016 г. также было зафиксировано 16 смертей: вследствие ответного огня ВС Азербайджана — 3, убийства — 3, несчастные случаи — 5, самоубийство или доведение до самоубийства — 5.