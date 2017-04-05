Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как передает Report, на закрытом процессе, прошедшем под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова, в качестве пострадавшего лица показания дал находящийся под арестом руководитель ЖСК Real Ильхам Гасымов. Он заявил, что подтверждает свои показания, данные на суде во время допроса в следственный период, и сказал, что на свадьбе родственника в ресторан пришли сотрудники МНБ: «Во время свадьбы в ресторан пришли люди в масках, чем испугали гостей. Снятые на свадьбе видеокадры были уничтожены сотрудниками МНБ».

На продолженном во вторую половину дня процессе объявили показания, данные И.Гасымовым в ходе следствия.

Затем адвокаты А.Човдарова отметили о противоречиях в его показаниях. Адвакаты задали пострадавшему вопросы. Отвечая на вопросы фразой «не припоминаю», он заявил, что они разговаривали с А.Човдаровым по телефону: «Мы же отметили на суде, что телефонных разговоров между этими лицами не было. Ильхам Гасымов говорит неправду».

Очередное заседание суда назначено на 10 апреля.