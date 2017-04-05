Поток туристов в Азербайджан по линии туристической компании Silk Way Travel увеличился за год в девять раз, сказал в среду журналистам директор департамента выездного туризма Silk Way Travel Айхан Аллазлы.

«Я не знаю точные данные по всей стране, но по линии нашей компании турпоток в Азербайджан вырос в девять раз. Конечно, на это повлияла и девальвация маната, что выгодно иностранным туристам», — сказал Аллазлы.

По его словам, в страну приезжают туристы не только из ближнего зарубежья. «В основном приезжают туристы из России, Ирана, ОАЭ, Кувейта. Сейчас также начали подтягиваться туристы из Саудовской Аравии и европейских стран. Причем прием туристов протекает круглый год, а не в течение какого-то конкретного сезона», — сказал директор департамента.

В свою очередь, по словам Аллазлы, самыми популярными направлениями для азербайджанских туристов являются Турция, ОАЭ и только затем другие страны Азии и Европа.