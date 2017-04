По предварительным данным, из самолёта катапультировался пилот.

#DEVELOPING: Piscataway Road/Rt-233 CLOSED between Tippet Road and Steed Road due to military jet crash in Clinton, Md. More info to come. pic.twitter.com/CkPhHZAJ8A

— FOX 5 DC (@fox5dc) 5 апреля 2017 г.