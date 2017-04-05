«Южный газовый коридор» будет служить миллионам потребителей и удовлетворит потребности Грузии, Турции, Греции, Болгарии, Албании, Италии и других стран, сказал министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в ходе выступления на 20-м Евразийском экономическом саммите, состоявшемся в Стамбуле, передают в среду турецкие СМИ.

По словам министра, строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP) продолжается ускоренными темпами.

«Азербайджан большую часть своего энергопотребления обеспечивает за счет своих источников. В последние 20 лет Баку сотрудничал с тремя тысячами иностранных компаний. Азербайджан готов реализовать масштабные проекты», — сказал министр.

Алиев отметил, что Азербайджан планирует стабилизировать потребление нефти.

Как сказал министр, «Южный газовый коридор» будет вносить огромный вклад в диверсификацию и развитие энергосотрудничества.