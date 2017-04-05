Российская сторона рассчитывает на то, что Азербайджан и Армения вернутся за стол переговоров, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга, комментируя годовщину апрельских событий.

По ее словам, со стороны стран сопредседателей МГ ОБСЕ и международных организаций были предприняты активные усилия, направленные на стабилизацию ситуации после апрельской эскалации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в регионе Нагорного Карабаха.

Захарова также подчеркнула, что МГ ОБСЕ и другие посредники, кроме этого, сделали все, чтобы помочь сторонам вернуться к переговорному процессу.

В частности, отметила официальный представитель МИД РФ, этой теме были посвящены саммиты в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году.

«Мы рассчитываем, что стороны вернутся за стол переговоров и возобновят диалог, направленный на достижение устойчивого урегулирования», — сказала она, подчеркнув, что работа в этом направлении продолжается.