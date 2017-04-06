Аналитики американской разведывательно-аналитической организации Stratfor рассказали, к каким последствиям для РФ может привести теракт в метро Санкт-Петербурга.

Об этом пишет Online.ua со ссылкой на отчет Stratfor.

Американские разведчики указали: для Москвы является тревожной перспективой то, что виновниками теракта в Санкт-Петербурге могут быть джихадисты, не имеющие руководства. Для Кремля это новый и незнакомый враг, считают в Stratfor.

Отмечается, что у РФ имеется большой опыт борьбы с традиционными сетями внутреннего терроризма, но бороться с такими угрозами из-за рубежа Кремль не умеет.

По мнению аналитиков из Stratfor, если теракт окажется ответом ИГИЛ на действия РФ в Сирии, Кремлю, возможно, придется пересматривать свою военную кампанию в этой стране.

В Stratfor подчеркнули, что сейчас, согласно опросам, участие России в сирийской войне одобряет менее половины россиян, поэтому теракт в Санкт-Петербурге может стать еще одной причиной давления на российские власти с целью пересмотра их роли в Сирии.