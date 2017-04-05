Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился со служителем двух святынь, королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом, сообщает в среду официальный сайт оборонного ведомства страны.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние связи и сферы сотрудничества, в частности в сфере обороны.

Во встрече приняли также участие государственный министр Саудовской Аравии, член Кабинета Министров, доктор Ибрагим бен Абдулазиз Аль-Ассаф, Министр культуры и информации доктор Адель бен Заид Альтораифи и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовской Аравии Расим Рзаев.