Собранные Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему гражданину Республики Азербайджан, виновному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что вечером 24 октября 2016 года подсудимый, проживающий в соседнем поселке и вооружившись монтировкой и ножом, приехал на велосипеде в деревню Александровка Становлянского района. Спрятав его в лесопосадке, он пришел к дому 83-летней пенсионерки. Достоверно зная о том, что пожилая женщина проживает одна, так как неоднократно наблюдал за ней, он взломал дверной замок, проник в комнату, где спала хозяйка. Разбудив женщину, он в ходе ссоры нанес ей не менее 26 ударов ножом, который использовал для забоя баранов. Потерпевшей удалось выбежать на улицу, где от полученных колото-резанных ранений скончалась. Её тело утром обнаружили соседи. Подсудимый с места преступления скрылся. Но благодаря слаженной работе следственно-оперативной группы в течение нескольких часов он был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу.

Вину в совершении преступления подсудимый признал еще на стадии предварительного следствия и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием было собрано достаточно доказательств, что позволило суду вынести обвинительный приговор, назначив ему наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

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