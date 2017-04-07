Прокуратура Октябрьского района Орска покопалась в семейных отношениях иностранцев и оренбуржцев и обнаружила факт заключения фиктивного брака между россиянкой и гражданином Республики Азербайджан, сообщает orenday.ru.

Как показала проверка актов гражданского состояния ЗАГСа, в брак вступил 20-летний азербайджанец и 22-летняя оренбурженка. Поженились они в декабре 2016 год, и, как водится, должны были бы жить душа в душу, однако супруги даже не захотели оставаться под одной крышей, не вели общее хозяйство. К слову, даже детей рожать не хотели. Поэтому было доказано, что союз молодые люди заключили фиктивно, а главной целью женитьбы было получение женихом гражданства Российской Федерации, что упрощает вопросы, связанные с трудоустройством, наймом жилья и уплатой налогов.