Министерство культуры и туризма сделало официальное заявление в связи с возникшим между кинотеатрами конфликтом, связанным с прокатом азербайджанских фильмов.

Как отмечается в заявлении, конфликт между «Cinema Plus» и «Park Cinema» начался в связи с борьбой за эксклюзивность проката того или иного фильма, снятого в Азербайджане, и условиями, предлагаемыми кинотеатрами создателям фильмов, сообщает 1news.

«От конфликта между киносетями страдают как зрители, не имеющие возможность посмотреть картину в том или ином кинотеатре, так и создатели фильмов, теряющие возможную прибыль от проката в случае, если бы картина демонстрировалась в обеих сетях», — отмечается в заявлении.

В заявлении Министерства культуры и туризма говорится следующее: «Сложившиеся неприятные отношения между работающими независимо в стране кинотеатрами «CinemaPlus» и «Park Cinema» и действующими при них дистрибьюторскими компаниями в последнее время активно обсуждаются в обществе и Интернете.

Не поддающаяся логике данная ситуация не может не вызвать беспокойство. Вне зависимости от статуса и рода деятельности в обязанность каждого учреждения культуры входят создание условий для отдыха людей и предоставление им высокого уровня культурного обслуживания. Организации, занимающие монополистскую позицию на кинорынке, должны ставить превыше всего интересы зрителя и не допускать каких-либо действий, противоречащих данным интересам.

В данный момент в стране помимо фильмов, снимаемых по государственному заказу, наблюдается оживление и в создании независимого кино, что, как и интерес азербайджанского зрителя к азербайджанским картинам, можно охарактеризовать только положительно. Чтобы данный процесс развивался и далее, нужны доброжелательные отношения всех задействованных сторон. Таким образом, каждая структура, имеющая отношение к кино, должна думать не только о частной выгоде, но и защищать общие интересы.

Министерство культуры и туризма призывает обе стороны конфликта быть предельно внимательными и положительно разрешить проблему, основываясь на уважении и взаимопонимании, и не допускать в будущем ситуаций, которые могут вызвать общественное недовольство.

Отмечаем, что показ азербайджанских фильмов в работающих в стране кинотеатрах является их долгом».

Между тем, гендиректор сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде заявил СМИ, что слухи о том, что кинотеатры CinemaPlus и Park Cinema что-то не могут поделить и имеют какой-либо конфликт не соответствуют действительности.

«Относительно того момента, почему некоторые фильмы показываются в какой-то сети, а в какой-то не показываются, связано с тем, что каждый кинотеатр имеет свое репертуарное планирование, которое составляется на несколько месяцев вперед. Некоторые местные кинопроизводители прежде чем выпустить фильмы на экраны заранее не советуются с кинотеатрами. Поэтому происходит перенасыщение репертуарного планирования. В связи с этим отсутствие какого-либо отечественного фильма в репертуарной сетке вполне нормально», — заявил гендиректор (цитата по Репорт).