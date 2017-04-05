Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об отредактированном снимке Владимира Путина, попавшем в список экстремистских материалов Минюста, напомнил о правилах приличия и уважения к главе государства, сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов, в число которых внес плакат с изображением Путина с макияжем.

По словам Пескова, президент нечувствителен «к подобной похабщине». Сам Песков отметил, что не видел эти материалы.

«Но, естественно, есть же в нашем законодательстве определенный свод норм, направленных на защиту чести и достоинства гражданина и в том числе президента. Наверное, нужно руководствоваться этими нормами», — сказал он.

Пресс-секретарь напомнил об уважении «не просто к главе государства, а к главе государства, который пользуется подавляющей поддержкой населения страны.

«Эти правила уважения и приличия никто не отменял», — добавил он.