Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об отредактированном снимке Владимира Путина, попавшем в список экстремистских материалов Минюста, напомнил о правилах приличия и уважения к главе государства, сообщает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов, в число которых внес плакат с изображением Путина с макияжем.
По словам Пескова, президент нечувствителен «к подобной похабщине». Сам Песков отметил, что не видел эти материалы.
Пресс-секретарь напомнил об уважении «не просто к главе государства, а к главе государства, который пользуется подавляющей поддержкой населения страны.
«Эти правила уважения и приличия никто не отменял», — добавил он.