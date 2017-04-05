Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал назначение его бывшей советницы Марии Гайдар советником президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

«Порошенко назначил своим советником мою бывшую советницу Машу Гайдар. Насколько мне известно, ее уговаривали в течение трех месяцев», — заявил он.

По словам Саакашвили, президент Украины «параллельно с этим встречался с Соломией Бобровской и другими членами нашей одесской команды, предлагая им должности».

«Это означает одно из двух: или Порошенко кривил душой, когда говорил, что в Одессе я был неэффективен, а сам считает как раз наоборот, что в Одессе у нас была суперкоманда, и он хочет переманить к себе ее представителей, или он меня очень боится, считает, что я могу ему сильно навредить, и пытается оставить без команды», — добавил он.

По мнению политика, Порошенко «много времени тратит на такие интриги и слишком мало на страну — результаты налицо».

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко издал указ, согласно которому депутат Одесского облсовета от партии «Блок Петра Порошенко» Мария Гайдар стала его советником.