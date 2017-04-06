Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что немецкая армия появится на территории Украины уже этим летом. Об этом политик заявил в эфире программы «Процесс» на телеканале «Звезда». По мнению Жириновского, германские войска войдут на Украину по приглашению президента страны.

«По плану летом должна начаться очередная заварушка на территории Украины, где украинская армия будет, по их сценарию, разгромлена. Немецкая армия без НАТО вступает на защиту, по приглашению президента Украины, и происходит столкновение между русскими и немцами», – отметил Жириновский.

Лидер ЛДПР также рассказал о том, что якобы в определенный момент немецкие войска перейдут русскую границу. При этом, по словам Жириновского, сценарий этой провокации был готов еще летом 2016 года.

«Намеченная провокация должна была быть прошлым летом 2016 года, но обстановка в Сирии не позволила, сейчас лето 2017 года. Лето, потому что зимой тяжело воевать, грязь, слякоть, сырость, а лето – они делают себе более комфортные условия», – пояснил Жириновский.