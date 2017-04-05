Андрей Никитин (религиозное имя Ильяс), фотографии которого СМИ растиражировали в связи с подозрениями в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, лишился работы. Об этом мужчина в среду, 5 апреля, рассказал информагентству IslamNews.

«После того, как мою фотографию СМИ растиражировали, как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты.

Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета.

Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью», — рассказал Андрей Никитин.

Накануне стало известно, что человеком в мусульманских одеждах и с бородой, чьи фотографии с камер видеонаблюдения появились после теракта в петербургском метрополитене, оказался Никитин. Сразу же после публикации снимков он явился в полицию и заявил о своей непричастности к взрыву, а после вылетел в Москву.