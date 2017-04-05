Тело погибшей при теракте в метро в Санкт-Петербурге азербайджанки Дильбар Алиевой доставлено в Баку и передано родственникам.

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге, еще вчера все процедуры по опознанию и оформлению документов были закончены и тело Д. Алиевой сегодня в 11:00 по питерскому времени было отправлено авиарейсом в Баку.

Напомним, двадцатилетняя азербайджанка Дильбара Алиева погибла в результате теракта в метро в Санкт-Петербурге 3 апреля. Она была студенткой третьего курса университета путей сообщения императора Александра I. Несмотря на то, что родители Д.Алиевой живут в Петербурге и девушка является гражданкой России, ее похоронят на родине в Азербайджане.