Сегодня в Хельсинки состоялся 41-й Очередной конгресс УЕФА.

Как сообщает apasport.az, на мероприятии были проведены выборы в Исполнительный комитет футбольной организации континента.

За 8 вакантных мест в Исполнительном комитете УЕФА боролись 12 кандидатов, в том числе и генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов. Его соперниками были Збигнев Бонек (Польша), Джон Делани (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Райнхарт Гриндель (Германия), Карл Эрик Нильсон (Швеция), Киран Оконнор (Уэльс), Мишель Ува (Италия), Сервет Ярдымчи (Турция), Дэвид Хилл (Англия) и Майкл ван Прааг (Голландия). Почётный президент Футбольной ассоциации Кипра Мариос Лефкалитис некоторое время назад отозвал свою кандидатуру.

Один из кандидатов на членство в Исполнительном комитете УЕФА Кайрат Боранбагей (Казахстан) в своём выступлении в начале мероприятия сообщил о том, что берёт самоотвод. Тем самым число кандидатов уменьшилось до 11 человек.

В случае успеха на выборах Мамедов стал бы первым азербайджанцем, занявшим высокий пост в УЕФА. Но этого не случилось. Так, Эльхан Мамедов собрал 24 голоса и его не избрали членом Исполнительного комитета УЕФА. Новыми членами комитета избраны Збигнев Бонек (Польша), Джон Делани (Ирландия), Дэвид Хилл (Англия), Райнхарт Гриндель (Германия), Карл Эрик Нильсон (Швеция), Мишель Ува (Италия), Майкл ван Прааг (Голландия) и Сервет Ярдымчи (Турция).