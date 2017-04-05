В среду, 5 апреля, сестры-близнецы, певицы и телеведущие Севиндж и Севиль Сафаровы совершили ДТП в Баку. По информации портала «Гайнаринфо», около 09:00 автомобиль «Dodge Durango», за рулем которого находилась одна из сестер, сбил пожилого человека на территории «Гоша гала гапысы» в Ичеришехер.

Между тем, представитель сестер Сафаровых подтвердил факт ДТП, однако, по его словам, «сбитый пешеход не получил никаких травм».

«Это 87-летний мужчина. Сейчас он находится в хорошем состоянии, не пострадал. Этот человек пытался перейти дорогу. Автомобиль не задел его. Просто это пожилой человек, он не смог удержать равновесие и упал», — говорилось в заявлении, опубликованным Qafqazinfo.

Однако, по информации издания «Новая эпоха», 87-летний Зохраб Алиев находится в тяжелом состоянии.

Он находится в реанимационном отделении с тяжелой черепно-мозговой травмой.

«У Зохраба Агаева перелом костей черепа. Он поступил в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. На данный момент он в очень критическом состоянии. Его возраст тоже сказывается. Наверное, потребуется хирургическое вмешательство», — рассказал лечащий Зохраба Агаева нейрохирург Ниджат Мамедов.