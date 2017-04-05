Письмо знаменитого физика Альберта Эйнштейна продано на торгах в Аукционном доме Нейта Сандерса за $53,5 тыс.

Как сообщает Live Science, торги начались 30 марта с $15 тыс. Имя победителя аукциона не разглашается.

Согласно пометкам на конверте, данное письмо Эйнштейн написал 7 сентября 1953 года в 115-й аудитории Института перспективных исследований в Принстоне.

Он отвечал на список вопросов от учителя Артура Конверса из штата Айова. Знаменитый физик пояснял отдельные аспекты теории относительности и рассуждал о том, как примирить теорию с экспериментами.

Ранее стало известно, что в США на аукционе продан автомобиль Ferrari F430 F1 Coupe, который ранее принадлежал президенту Дональду Трампу.