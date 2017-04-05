Организация Amnesty International требует от российских властей провести расследование сообщений о похищениях и убийствах в Чечне гомосексуалов, а также обеспечить их безопасность.Правозащитная организация Amnesty International (AI) требует «немедленно расследовать сообщения о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалов в Чечне». Об этом говорится в сообщении организации, распространенном в СМИ в среду, 5 апреля.

Правозащитники требуют от российских властей «провести оперативное, эффективное и тщательное расследование сообщений о похищениях и убийствах в Чечне мужчин, считающихся гомосексуалами, и обеспечить привлечение к судебной ответственности лиц, признанных виновными или причастными к таким преступлениям».

«Власти Российской Федерации также должны предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности любого лица, которое может подвергаться риску в Чечне из-за своей сексуальной ориентации, и самым решительным образом осудить любые дискриминационные комментарии, сделанные должностными лицами», — говорится в сообщении Amnesty International.

Требование правозащитников обращено к российским властям, главе Следственного комитета Александру Бастыркину, и.о. главы Следственного управления СК по Чечне Сергею Соколову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Поводом для заявления правозащитников послужила публикация материалов в «Новой газете» (1 апреля и 4 апреля), в которых сообщалось о массовых задержаниях жителей Чечни в связи с их гомосексуальностью или подозрением в нетрадиционной сексуальной ориентации, секретных тюрьмах и пытках. Газета сообщала как минимум о трех убитых и 100 задержанных.