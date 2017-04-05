Сегодня в Москве президент России Владимир Путин провел встречу с главами делегаций ХIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

Как сообщает Report, на встрече принял участие и начальник Государственной службы безопасности (ГСБ) Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

В ходе встречи В. Путин подчеркнул важность совершенствования координации в деятельности разведслужб стран СНГ для эффективной борьбы с международным терроризмом. По его словам, чёткое, слаженное взаимодействие, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволят успешно противостоять современным вызовам на пространстве СНГ.

«Главными угрозами безопасности в странах СНГ являются организованная преступность, наркотрафик, а также воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию в странах Содружества», — отметил Путин.

Затронув недавний теракт в метро в Санкт-Петербурге, президент России заявил, что ситуация с угрозой терроризма не улучшается, практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак.

«Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге. Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран», добавил Путин.