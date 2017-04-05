Между Азербайджаном и Россией разгорается очередной помидорный конфликт. На российско-азербайджанской границе образовалась длинная очередь авторефрижераторов, груженых помидорами и мясом. Таможня соседней страны пока не торопится дать «добро» на ввоз азербайджанской аграрной продукции на свою территорию.

Официальной причиной указывается проведение экспертизы для определения происхождения и химического состава импортируемого товара. Подобные инциденты далеко не единичные, что вызывает недовольство местных производителей, сообщает Contact.az

На минувшей неделе в Баку состоялась встреча рабочей группы по сотрудничеству между азербайджанскими и российскими таможенниками. Как отмечается в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), азербайджанская сторона заявила о задержке на границе экспортируемой сельскохозяйственной продукции по причине проведения экспертизы для определения источника происхождения продуктов, что приводит к дополнительным расходам, порче товаров и задержке доставки товаров в назначенный срок. Российские таможенники пообещали ускорить процесс, сообщив, что в ближайшее время в таможенно-пропускной пункт будут назначены специализированные эксперты для оперативности процесса экспертизы товаров на предмет определения его происхождения.

По всей видимости, московские специализированные эксперты еще не прибыли на ТПП Яраг-Казмаляр, отчего наши большегрузные фуры простаивают у границы. Дотошность российских таможенников можно понять: они подозревают азербайджанских бизнесменов в подмене товара: под видом азербайджанских помидоров они везут в российские города турецкие. Как известно, Москва после инцидента с самолетом СУ-24, сбитым турецкими военными, ввела экономические санкции против Анкары. Под запрет попали почти вся сельхозпродукция.

Председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов отметил, что сомнения российской стороны могут быть не безосновательными. При этом он указал на более серьезную проблему, которая препятствует экспорту Россию азербайджанской сельхозпродукции – это превышение уровня химикатов в овощах. Он призвал создать в Азербайджане специальную структуру, которая будет проводить комплексную проверку аграрной продукции, предназначенную на экспорт.