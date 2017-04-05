Хищница напала на девушку на одном из пляжей Дестена, когда Кейтлин находилась по пояс в воде

Во Флориде (США) 17-летняя американка Кейтлин Тейлор кулаками сумела отбиться от напавшей на нее полутораметровой акулы. Об этом сообщает The Huffington Post.

Хищница напала на девушку на одном из пляжей Дестена, когда Кейтлин находилась по пояс в воде. Сначала она подумала, что к ней приближается дельфин, но вскоре острые акульи зубы вонзились в ногу девушки. Однако Кейтлин не потеряла самообладания и и ударила кулаком акулу по морде. Это заставило хищницу разжать челюсти. Отбиваясь от акулы, девушка сумела выбраться на берег.

Акульи зубы повредили ногу Кейтлин в шести местах. Медикам пришлось наложить на раны 80 швов.