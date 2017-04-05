Бизнесмен Артур Очеретный, предположительно ставший новым мужем Людмилы Путиной, оказался владельцем виллы во Франции стоимостью €6–7 млн, выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как сообщает Republic, расследование корреспондента OCCRP Олеси Шмагун публикует«Медуза». Как напоминает издание, о разводе президента России Владимира Путина с супругой Людмилой стало известно в 2013 году.

В январе 2016-го благодаря газете «Собеседник» стало известно имя предполагаемого нового супруга бывшей жены президента – директора фонда «Центр развития межличностных коммуникаций» Артура Очеретного.

«Медуза» пишет, что он «много лет занимался бизнесом», но «не слишком удачно»: ни одна из его компаний (IT, строительство и рыботорговля) «не имела особого успеха».

Тем не менее, указывает издание, в декабре 2013 года Очеретный купил виллу «Сюзанна» во французском городе Англет. Подтверждающие покупку документы есть в распоряжении OCCRP.

”“Сюзанну” окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг – поля для гольфа: в таких местах состоятельные люди встречают старость”, – пишет Медуза.

В объявлении о продаже виллы указана стоимость €6–7 млн, кадастровая оценка виллы – €5,4 млн.

Как уточняет “Медуза”, таким образом, Очеретный через полгода после развода Людмилы Путиной с президентом “смог позволить себе купить виллу во Франции на берегу Атлантического океана” стоимостью более €5 млн.

Издание напоминает, что в 2015 году Reuters сообщало о приобретении Кириллом Шамаловым виллы за $3,7 млн в Биаррице. Шамалов – сын давнего друга Путина и совладельца банка “Россия” Николая Шамалова, по данным Reuters, Кирилл Шамалов – муж Екатерины Тихоновой, которую агентство называет дочерью Путина. Вилла в Биаррице, пишет “Медуза”, располагается в нескольких километрах от виллы Очеретного.