«Bank Silk Way» приглашает всех посетить 16-ю Международную Выставку «Туризм и Путешествия» AITF-2017, которая пройдет с 6 по 8 апреля в Баку.

На совместном стенде AZAL и партнера авиакомпании Bank Silk Way посетители смогут пообщаться с представителями авиакомпании и Silk Way банка. А так же, смогут получить полную информацию о продуктах банка и заказать онлайн дебетовые карты.

Посетители которые заказали карту на стенде получат в подарок дополнительно 100 бонусных баллов. Во время оформления наличие удостоверения личности являются обязательным.

На период выставки среди посетителей стенда также запланирован розыгрыш бесплатных авиабилетов по направлениям, куда выполняет перелеты «Азербайджанские Авиалинии», а также карты Visa Classic Miles, Visa Gold Miles и Visa Platinum Miles.

Выставка «AITF» является знаковым событием активно развивающегося туристического рынка Азербайджана, которое ежегодно собирает на единой площадке большое количество участников и посетителей с разных стран мира, где проводятся важные встречи, заключаются партнерские договора и сделки с ключевыми покупателями туристических услуг страны, анонсируются новые программы и направления.