Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения сделал предупреждение руководителям частных медицинских и аптечных учреждений.

В предупреждении отмечается, что не допускается осуществление деятельности, выходящей за рамки работ, указанных в приложении к лицензии, выдаваемой учреждениям для осуществления частной медицинской деятельности согласно части 6 статьи 46 закона «О защите здоровья населения»: «Согласно пункту 1.3. «Правил государственной регистрации лекарственных препаратов и ведения реестра», подтвержденных решением кабинета министров №108 от 13 июля 2007 года, за исключением особых случаев, уточненных в законе Азербайджанской Республики «О лекарственных препаратах», лекарственные препараты разрешено ввозить, производить, реализовывать и использовать в медицине только после регистрации министерством здравоохранения или структурой, получившей такое полномочие, а также получения соответствующего документа о качестве препаратов». Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Принимая во внимание вышесказанное, необходимо принятие мер для незамедлительного прекращения получения образования в иностранных государствах без соответствующего свидетельства министерства здравоохранения медицинскими работниками, особенно деятельность иностранцев и постоянно проживающих в Азербайджане лиц без гражданства, кроме того выполнения медицинской и аптекарской деятельности вне работ, указанных в приложении к лицензии для осуществления частной медицинской деятельности, написания в рецептах торговых наименований вместо международно-запатентованных (название активного ингредиента) в нарушение правил министерства здравоохранения «Об отпуске лекарственных препаратов в аптеках», продажу и использование в медицине незаконно ввезенных в страну лекарств.