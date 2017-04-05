Вчера днем в Баку произошел очередной акт живодерства.

Как сообщает Minval.az, в 9 микрорайоне из окна 5-го этажа выбросили собаку. Об этом рассказали в социальной сети Фейсбук девушки, ставшие свидетелями зверства. Животное выжило, но сильно покалечено. Девушки отвезли собаку к ветеринару, который сделал рентген и оказал первую помощь несчастному животному. В результате падения с высоты у собаки переломаны задние ноги, одну из которых, вероятнее всего, придется ампутировать.

Сейчас пользователи социальной сети Facebook собирают средства для помощи в лечении и реабилитации покалеченного животного.