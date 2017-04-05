В иранском городе Мешхед произошло землетрясение силой в 6,1 балла.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространил центр геологических исследований США.

По информации, подземные толчки наблюдались на глубине 33 км. Как сообщается, землетрясение произошло в 76 км к западу от города Мехшед.

Иранские СМИ распространили информацию, что в городе Шушеф провинции Южный Хорасан произошло 11 землетрясений. Первый подземный толчок имел силу в 4,7 балла. По информации, в городе Хой провинции Урмия зафиксировано землетрясение силой в 3,4 балла.

В результате землетрясения в регионе Сефидсенг («Агдаш») провинции Хорасан-Резави Ирана погибли два человека, ранено 4.

Во всех больницах южных и северных провинций и Обществе Красного полумесяца Ирана проведены подготовительные работы в связи с происшествием.

По информации, село Сефидсенг полностью разрушено в результате стихийного бедствия.

В пяти городах, включая центральный город провинции Хорасан-Резави Мешхед, закрыты средние и высшие учебные заведения.

Об этом сообщил заместитель главы исполнительной власти провинции Хорасан-Резави Мухаммед Магдавари.

По информации, в связи со стихийным бедствием в Мешхеде создан кризисный центр.

Сообщается, что в зоне землетрясения вышли из строя линии коммуникаций.