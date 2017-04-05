Как-то раз я слышала фразу о том, что социальные сети – это общественный диалог, голос народа. Но видимо на самом деле полная виртуальная свобода и демократия на деле грозит обернуться властью толпы, устраивающей суды линча, что неоднократно уже случалось в нашей республике. Достаточно пролистать криминальную хронику в местных СМИ и убедиться, сколько случалось «разборок», избиений и кровопролитий из-за фраз, сказанных в социальных сетях.

Вывод прост: необходимо бороться с этой опасностью в интернете. Аргументы в стиле «ничего не поделаешь — такова новая эпоха, таковы новые средства коммуникации» несостоятельны. С такой аргументацией соглашаться не следует, это преступно. И как бы ни было сложно преследовать по закону каждого, кто распространяет в Сети клевету и занимается подстрекательством, в Азербайджане обязаны начать это делать, потому что ситуация уже давно вышла из-под контроля. Проблема в том, что наши правоохранительные органы сквозь пальца смотрят на заявления граждан, обращающихся за помощью, и всех направляют в суд, который чаще всего так же халатно отклоняет заявления граждан, и «не находит состава преступлений». И таким образом, граждане, не добившись защиты по закону, прибегают к суду линча, в результате которого появляются сообщения в СМИ в разделе криминальной хроники.

Неоднократно в СМИ поднимались разговоры о том, что социальные сети – это глобальный, непоправимый вред для психики, для детской – особенно, ибо в социальной сети всегда существует реальный риск натолкнуться на вредную информацию, призывающую к употреблению наркотиков, суициду (достаточно вспомнить группы смерти «Синий Кит», «Разбуди меня в 4:20», «Тихий Дом»), информацию о псевдорелигиозных и мистических действах, сектах, мошеннические и порнографические ресурсы, можно спокойно наткнуться на аферистов любого пошиба. Ребенок, движимый любопытством, может по спамовым ссылкам зайти на любые вредоносные сайты и узнать то, что знать ему совсем не следует. Родители, зачастую занятые работой, сериалами, бытом не всегда в состоянии уследить за своими чадами, которые, вполне вероятно, в данный момент уже влипают в какую-то «авантюру», общаясь с непонятными личностями, зарегистрированными на фейковых аккаунтах. Я не стану в этой заметке ни давать советов, ни бить тревогу (так как все это мы уже проходили в течение последнего времени), а просто расскажу о законе, который может вступить в силу с 1 января 2018 года. Правда, не у нас, к сожалению, а в соседней России.

Соответствующий законопроект разработало заксобрание Ленинградской области. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области предлагают запретить детям, не достигшим 14-летнего возраста, пользоваться социальными сетями. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект («О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»).

Согласно законопроекту, при регистрации владелец сервиса будет обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан, иначе ему будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Пользователю, если он не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

Законопроектом также предлагается разрешить создавать только одну персональную страницу и только под настоящим именем и фамилией. Нарушение этого правила будет наказываться штрафом: до 300 тыс. руб. для владельца сайта и до 5 тыс. руб.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года. И у соцсетей будет достаточно времени, чтобы привести пользовательские соглашения в соответствие с ним, удалить тех, кому еще не исполнилось 14 лет, а с остальных собрать паспортные данные.

Не так давно в социальных сетях «протролили» депутата Сиявуша Новрузова, заявившего о необходимости предъявления удостоверения личности в том случае, если человек «хочет оставить комментарий в социальных сетях». А протролили-то Новрузова из-за неграмотной поставки вопроса, который так и остался нелепым и потому непонятым. Позже в СМИ была размещена подробная статья, которая реабилитировала С. Новрузова, пояснив, что именно он хотел сказать. Просто неумение грамотно выразить свои мысли вызвало в обществе насмешки, и это вполне понятно. А сказать–то он хотел следующее: регистрацию в социальных следует проходить по удостоверению личности. И если бы эта мысль была бы преподнесена нашей общественности грамотно, то все бы поняли, насколько она правильная. И в этом случае многие бы с ним согласились, потому что давно пора применить эту практику в Азербайджане, особенно если учесть угрожающе растущее число «радикальных верующих», создающих в соцсетях группы с целью привлечения адептов, аферистов, безнаказанно обирающих доверчивых граждан, и создающих для этой грязной цели массу «липовых» акаунтов, и прочих негативных элементов, жертвами которых прежде всего, становятся люди с неустойчивой психикой и, конечно же, дети.

Думаю, что опыт соседней России сегодня просто необходим и для нашей страны. Я понимаю, что виртуал – не реальная жизнь, и в ней трудно навести определенный порядок. Хотя, о чем это я. У нас и в реале-то порядка как такового нет, и вряд ли предвидится.

Яна Мадатова