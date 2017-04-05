Турция приступила к работам по очистке своих западных границ от мин.

Как передает Тренд со ссылкой на турецкие СМИ, поддерживаемый со стороны ЕС этот проект включает работы по очистке от мин турецкой территории на границе с Азербайджаном, Ираном и Арменией. Общая площадь очищаемых от мин пограничных территорий составляет 15 миллионов квадратных метров.

Работы по очистке от мин начнутся в провинции Игдыр и продлятся два года. В этих целях будет привлечена спецтехника и использованы специально обученные собаки.

Отмечается, что на указанных пограничных территориях установлено порядка 222 тысяч мин.