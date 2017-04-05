6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром местами ожидается слабый туман. Южный ветер днем усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8°, днем 13-18° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть временами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 2-7°, днем 9-14° тепла.