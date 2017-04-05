Северная Корея утром в среду совершила пуск баллистической ракеты «Пуккыксон-2» в направлении Японского моря. При этом ракета пролетела около 60 км, достигнув максимальной высоты в 198 км.

Запуск состоялся в 0:42 по местному времени близ Синпхо, провинция Хамген-Намдо.

Факт проведения испытаний уже подтвердили американские военные, ведущие наблюдения с помощью радаров и систем раннего наблюдения.

Япония уже выразила протест Северной Корее, резко осудив пуск ракеты.

«Непрекращающиеся провокационные действия недопустимы, мы заявляем Северной Корее жесткий протест и решительно осуждаем ее», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги.