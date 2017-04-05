В Санкт-Петербурге задержаны выходцы из республик Средней Азии, которых подозревают в содействии террористической деятельности, сообщает Следственный комитет РФ.

Задержаны шесть человек, которые приехали в Россию работать.

У следствия пока нет сведений о связи задержанных с исполнителем теракта в метро, говорится в сообщении.

Следствие считает, что подозреваемые с ноября 2015 года вербовали в Петербурге «преимущественно выходцев из республик Средней Азии» для совершения террористических преступлений и привлечение их к деятельности запрещенных террористических организаций — «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство».