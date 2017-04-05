Первая дочь США Иванка Трамп признала себя «соучастницей» отца, американского президента Дональда Трампа. Об этом, как передает Gazeta, сообщает Variety со ссылкой на первое телевизионное интервью Трамп после назначения на пост советника главы Белого дома.

«Если быть соучастником означает желание, желание быть силой во благо и оказывать позитивное влияние, то я соучастник», – сказала дочь президента.

По словам Трамп, она не знает, поступили ли бы критики, называющие ее «соучастником», по-другому, оказавшись в этой очень уникальной и беспрецедентной ситуации.

Как заявила дочь главы государства, она не знает, что такое «быть замешанной», но вместе с тем Иванка Трамп надеется, что время покажет, что она выполнила хорошую работу и что администрация ее отца будет успешной.