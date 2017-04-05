Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости тесной координации работы спецслужб СНГ для эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Об этом говорится в телеграмме участникам ХIV заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, сообщает РИА Новости.

«Для эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом решения иных задач, связанных с обеспечением мира и безопасности, необходима тесная координация работы спецслужб. Именно четкое, слаженное взаимодействие, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволят успешно противостоять современным вызовам на пространстве Содружества», — говорится в тексте телеграммы.

Также глава государства выразил надежду на то, что участники во время заседания детально обсудят «многие важнейшие вопросы», а также наметят «наиболее перспективные направления сотрудничества». «Желаю плодотворного общения и всего самого доброго», — добавил президент.

Кроме того, Путин отметил, что за 25 лет действия соглашения об основных принципах сотрудничества разведслужб стран СНГ данное партнерство «приобрело устойчивый, плодотворный характер», а также «на деле подтвердило свою востребованность и актуальность».