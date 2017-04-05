В 2016 году 4750 граждан Азербайджана запросили убежище в Германии. По сравнению с 2015 годом, этот показатель вырос в 3 раза.

Об этом сообщает портал ANN.Az со ссылкой на данные Федерального управления по делам миграции и беженцев Германии. Согласно информации, из поступивших в 2016 году 4750 обращений было принято решение в отношении только 2722. 1726 из этих 2722 обратившихся за убежищем азербайджанцам, то есть 63,4 %, был дан отказ за неимением оснований.

В отношении 459 запросивших убежище азербайджанцев было принято положительное решение. Сюда входят лица, получившие политубежище и статус беженца. В отношении 537 азербайджанцев были применены другие процедуры предоставления убежища на основе «Дублинского положения».

В 2015 году убежище в Германии запросили 1497 граждан Азербайджана. Только в отношении 390 обращений было принято решение. 165 человек получили отказ, 71 человек – положительный ответ. В связи с 154 обращениями применены другие процедуры предоставления убежища на основе «Дублинского положения».

«Дублинское положение» требует рассмотрения со стороны одного из являющихся членом ЕС государства обращения граждан третьих стран или лиц без гражданства с целью международного покровительства. «Дублинское положение» предусматривает определение за короткое время ответственную за рассмотрение обращения страну, являющуюся членом ЕС и трансфер запросившего убежище лица в эту страну. В большинстве случаев ответственной страной считается первое государство, куда прибыло запросившее убежище лицо.