На днях будет произведено назначение на посты вице-президентов, учрежденных после проведенного 26 сентября прошлого года референдума. Как известно, 21 февраля президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева была назначена на пост первого вице-президента. Ожидается, что до 12 апреля будут осуществлены и остальные назначения.

Согласно информации, срок назначения на посты вице-президентов истекает 12 апреля. Потому что в этот день исполняется 6 месяцев со дня распоряжения Ильхама Алиева о вступлении в силу результатов референдума, подписанное 12 октября 2016 года. В распоряжении говорится, что Кабмину дается 6 месяцев для обеспечения приведения нормативно-правовых актов в соответствие с изменениями в конституцию, а также подготовки и представления президенту проектов соответствующих правовых актов. Потому что для осуществления коренных реформ сначала необходимо создать юридическую базу.

Как сообщил околовластный источник, параллельно назначению вице-президентов в двух структурах – Кабмине и Исполнительной власти города Баку – произойдут серьезные изменения.

Источник указал на то, что в последние дни премьер-министра Артура Расизаде не видно. Сообщается, что во время визита в Азербайджан президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Артура Расизаде не было среди официальных лиц. По словам источника, вместе с премьер-министром со своей должность попрощается еще и как минимум один его заместитель. Так, после структурных изменений вместе с премьер-министром будет уволен и его заместитель, председатель Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Абид Шарифов. Хоть местонахождение Расизаде и неизвестно, но 77-летний Шарифов находится в Израиле, где перенес тяжелую операцию на сердце.

Также сообщается, что свою должность заместителя премьер-министра потеряет и курирующий сельское хозяйство Исмет Аббасов.

Выдвигаются предположения, кто будет назначен на управляющие посты в Кабмине, которым будет руководить в основном первый вице-президент. Однако информации об этом так много, что трудно сказать, где правда, а где ложь. Сообщается, что более реальным кажется назначение на пост премьер-министра первого заместителя премьер-министра Ягуба Эйюбова. Отмечается, что занимающий долгие годы пост первого заместителя премьер-министра Я.Эйюбов является умелым организатором. У него есть тесные связи с политической и экономической командой России, что может принести дополнительные дивиденды Азербайджану после его назначения на эту должность. Однако на пост премьер-министра в качестве кандидатов называются еще двое кандидатов из числа министров.

Помимо того, что будет сокращено число заместителей премьер-министра, параллельные друг другу структуры будут объединены. Ожидается, что из 44-х входящих в состав Кабмина структур останется половина.

Также подготовлен список управлений, находящихся в ведомстве бакинской мэрии, которые будут упразднены. Так, будут ликвидированы или объединены другие структуры, кроме Сферы жилищно-коммунального хозяйства и технических услуг, Департамента торговли и обслуживания, Объединения озеленительного хозяйства, Главного управления архитектуры и градостроительства, Управление хилищно-кооперативного хозяйства. После этих структурных изменений будет назначен новый Глава ИВ города Баку.

Отмечается, что первый вице-президент намерена произвести серьезные изменения в системе управления бакинской мэрией. Но это невозможно сделать, не сменив главу ИВ Абуталыбова. Нельзя не отметить безграничную верность Абуталыбова властям, но он осознает, что однажды простится с правящей командой.

Сообщается, что ему поручат ответственное управление городским хозяйством в Кабмине. Сам Абуталыбов хочет стать главой ИВ одного из районов Баку (называется Бинагадинский район).

Трудно сказать, кто станет главой бакинской мэрии. В СМИ бытует мнение, что на эту должность будет назначен человек, занимающий руководящий пост в фонде Гейдара Алиева, но это только предположение.