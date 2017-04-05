ЗАО «Азербайджанские железные дороги» отменило экспресс Баку-Гянджа-Баку. По словам главы пресс-службы ЗАО Севиндж Гадировой, в связи с капитальным ремонтом на участке железной дороги Баку-Гянджа наблюдались случаи выхода из графика экспресса 608/607 Баку-Гянджа-Баку.

«В результате задержек в дороге поезд прибывал к месту назначения с опозданием, что привело к резкому снижению количества пассажиров на данном маршруте. В связи с экономической неэффективностью данного рейса принято решение отменить экспресс. С седьмого апреля не будут осуществляться рейсы из Баку, а с восьмого апреля – из Гянджи», — отметила она.