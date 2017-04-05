Известный общественно-политический деятель Эстонии, правозащитник Алиса Блинцова назвала Азербайджан обществом, в котором уважают национальные меньшинства, в отличие от некоторых других стран, в том числе и Эстонии. Алиса Блинцова — соучредитель Партии народов Эстонии, актив которой влился в Объединенную левую партию Эстонии (ОЛПЭ). Рассказывая об этом активист заявила, что ОЛПЭ больше всего подошла им как по форме, так и по содержанию. При этом партия до сих пор не входит в Социнтерн, однако, как уверяет собеседник, это упущение скоро будет исправлено.

— Вы известны как борец за права русскоязычного населения страны. Какие проблемы с этим в Эстонии? Со стороны всегда казалось, что Эстония – весьма толерантная страна… Есть ли в Эстонии проблема «неграждан», ведь, насколько известно, Европа в свое время уже осудила деление жителей страны на граждан и «неграждан»?

— Институт неграждан существует лишь в двух странах мира — Эстонии и Латвии. После распада СССР новые власти просто «украли» гражданство и все сопутствующие ему права у русскоязычных, которые составляли до 40% населения. Если говорить о толерантности, то да: надо отдать должное эстонским властям – нам не отрезали головы и не расстреливали. Нас просто лишили всех прав. Это очень толерантно. Не только Европа, но и все международные правозащитные организации (ООН, ОБСЕ и др.) на протяжении 25 лет выговаривают Эстонии и Латвии за дискриминацию национальных меньшинств. Только нашим властям что-то изменять не выгодно, вот они ничего и не делают. А ООН и ОБСЕ не имеют намерения за это карать, а лишь рекомендуют. Этим наши власти и пользуются.

Известно, что в Азербайджане сотни детских садов, школ и вузов с обучением на русском языке. В то же время, в некоторых постсоветских государствах видят в русском языке какую-то угрозу. Почему так происходит? Комментируя ситуацию в Азербайджане Алиса Блинцова заявила, что «можно лишь радоваться и говорить о зрелом и мудром обществе, в котором уважают национальные меньшинства. Как известно, национальное разнообразие обогащает культуру. А есть племена, как например на острове Северный Сентинель в Индийском океане, которые встречают стрелами всех, кто пытается приблизиться и попасть к ним на остров. Они до сих пор живут как в каменном веке».

Между тем известно, что в соседней Армении пару лет назад вопрос открытия школы с обучением на русском языке вызвал бурные дебаты, которые развернулись даже в парламенте этой страны. Но разве плохо, когда люди знают множество языков? К тому же есть европейская Хартия о региональных языках, которая гарантирует право говорить на родном языке, обращаться в госструктуры на родном языке и т.д. И эту Хартию подписали все страны, которые вошли в состав Совета Европы.

По мнению Блинцовой, в любой стране мира спрос диктует предложение. Если в обществе есть необходимость для изучения какого-либо языка, то власти должны приложить все силы для того, чтобы эту потребность общества реализовать.

В.Алибекова