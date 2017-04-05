Представители террористической организации ИГ записали обращение к американцам, в котором упомянули президента США Дональда Трампа впервые с момента его избрания, сообщает во вторник The Hill.

«Вы обанкротились, и признаки вашей гибели очевидны для любого глаза», — говорится в заявлении, записанном террористом по имени Аби аль-Хасан аль-Мухаджир и распространенном с помощью мессенджера Tеlеgram. «Не нужно никаких доказательств тому, что вами управляет идиот, который понятия не имеет, что такое Сирия, Ирак или ислам», — добавляет он.

В обращении говорится, что Трамп сделал борьбу с ИГ приоритетом своей политики; Америке предрекают «смерть от злобы».