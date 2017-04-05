На Каспийском море начались учения с участием около 20 кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

В учениях принимает участие группировка кораблей Каспийской флотилии в составе ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич» и малых артиллерийских кораблей «Волгодонск» и «Махачкала» с приданными судами обеспечения.

«Всего в морских полигонах учебно-боевые задачи выполняют порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения которые выполнят комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям», — сказано в сообщении.

На время учений район проведения тренировок закрыт для гражданского судоходства.