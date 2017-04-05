В Гяндже женатый мужчина похитил свою замужнюю племянницу.

В Гяндже отец троих детей 26-летний Гасан Сафаров похитил замужнюю 23-летнюю дочь своего брата и вступил с ней в религиозный брак.

Как передает Xezerxeber.az, мужчина был женат 8 лет. Об этом рассказала жена Гасана Сафарова, Гамида, которая требует развода. По ее словам, ее муж со своей племянницей сбежали месяц назад. Гамида вместе с детьми вернулась в отцовский дом в Билясуваре.

Женщина рассказывает, что она стала подозревать своего мужа в связях с племянницей через некоторое время после замужества. Когда Гамида пыталась поговорить об этом с мужем, он начинал угрожать ей.

Как рассказала Гамида Сафарова, сбежавшая с ее мужем женщина была замужем, и у нее двое детей. Она оставила детей на своего мужа и убежала с дядей.

По словам Гамиды, из-за племянницы мужа у нее в семье часто происходили конфликты. Ее муж обратился в суд для получения развода, однако судья отказал ему и отложил развод из-за того, что в семье малолетние дети. Поэтому он бросил семью и сбежал с племянницей.