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Находящийся с официальным визитом в Саудовской Аравии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем наследного принца, заместителем председателя Совета министров и министром обороны Мухаммадом бен Салманом.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили военное, военно-техническое сотрудничество между двумя странами, проблемы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита в Саудовскую Аравию министр обороны посетил Центр Исламской Военной Коалиции.

Азербайджанская делегация ознакомилась с Центром по противостоянию терроризму и была информирована о деятельности структуры.

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