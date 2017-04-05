В результате тяжелого ДТП в Сабирабаде погибли 2 человека, еще один ранен.

Как сообщает АПА, авария зарегистрирована на территории села Османлы Сабирабадского района. По сообщению, грузовой поезд врезался в переезжавший пути легковой автомобиль марки «ГАЗ-31» с государственным номерным знаком 54 BJ 709.

В результате аварии на месте происшествия погибли двое находившихся в автомобиле лиц, еще один госпитализирован с травмами в Сабирабадскую горбольницу.

Погибшие — жители села Гардашкенд Сабирабадского района Мамедов Афлатун Дамиргулу оглу и Мамедов Агасеф Акбер оглу (оба 1967 г.р.) .

Выясняются обстоятельства, а также личность пострадавшего.