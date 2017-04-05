«Новая газета» опубликовала свидетельства пострадавших от преследований гомосексуалов в Чечне. Ранее газета сообщала о гонениях на геев в республике, в результате которых три человека были убиты.

Газета отмечает, что свидетельства были получены в разное время, от разных людей, проживавших в разных районах Чечни и не знакомых друг с другом.

В материале говорится, что преследования начались после того, как полиция нашла у задержанного в наркотическом опьянении мужчины эротические фотографии и видеоролики, а также десятки контактов местных гомосексуалов. Именно эта база данных и спровоцировала «первую волну задержаний и расправ», утверждает газета. В показаниях источников «Новой» говорится о секретной тюрьме в Аргуне, которая представляет собой несколько зданий, которые формально пустуют. В 2000-е годы там находилась военная комендатура, затем там размещался РОВД г. Аргуна.

Другой собеседник газеты прислал журналистам фотографию со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым и начальником ОМВД по Аргуну Аюбом Катаевым и сказал, что они первыми начали преследования гомосексуалов в Аргуне. Эту же фотографию «Новая» нашла в инстаграме Катаева. В расследование подчеркивается, что телефон Даудова в последнее время обслуживался по адресу аргунской тюрьмы, следовательно, он туда приезжал.

Первый источник (сейчас находится за границей) рассказал газете, что полиция два года шантажировала его, ежемесячно он платил полицейским, это была «плата за молчание».

«Несмотря на дань, периодически меня забирали в отдел, избивали, пытали током, издевались и унижали. Хотели, чтобы я называл имена других геев. После избиений я день-два отлеживался у друзей, чтобы синяки немного сошли, только потом возвращался домой — семье говорил, что подрался. Так продолжалось два года», — рассказал он.

Собеседник газеты рассказал, что в какой-то момент «бросил все и сбежал в Москву», где написал заявление в МВД и прокуратуру о преследованиях сотрудниками полиции в Чечне. Однако заявления принять отказались. После того, мужчину нашли, избили, «стали требовать деньги». По словам мужчины, он хотел покончить с собой, но нашлись люди, которые помогли ему уехать из страны.

«Такой травли геев, которая происходит сейчас дома, у нас не было никогда. Началось это в 20-х числах февраля. Полицейские взяли одного парня под «Лирикой» (обезболивающие таблетки, — прим. ред.), залезли в его телефон, а там порногалерея, видео, множество контактов, переписок с другими-геями. Все это дошло до Лорда (спикер парламента Чечни Магомед Даудов, — прим. ред.), он пришел в бешенство. По этим контактам начались массовые задержания. Людей забирали с работы, из дома даже в том случае, если человеку просто не повезло оказаться записанным в телефонной книжке», — рассказал он.

«Задержанных пытали, сажали на бутылку, били током. Некоторых избивали до полусмерти и возвращали родственникам, как мешок с костями. Я точно знаю о двух смертях», — добавил свидетель.

Второй свидетель рассказал «Новой» о территории, где его удерживали: она похожа «на закрытую тюрьму, о существовании которой официально не знает никто». Он отметил, что в соседнем помещении сидели «сирийцы» — люди, которых заподозрили в связях с теми, кто воюет в Сирии, или их родственники. По его словам, находившихся в этой тюрьме людей, которых подозревали в гомосексуализме, несколько раз в сутки избивали, пытаясь узнать круг контактов.

«Нам цепляли на руки провода от электрошокера и крутили ручку у динамо-машины, вырабатывался ток. Это больно. Я терпел сколько мог, потом терял сознание и падал. <…> Как только человека завозят на территорию, сразу же начинаются пытки. Ток, избиения полипропиленовыми трубами. Избивали нас всегда только ниже пояса — ноги, бедра, ягодицы, поясница. Говорили, что мы „собаки, которые не имеют право на жизнь“», — рассказал собеседник газеты.

Кроме того, он рассказал про пытки полипропиленовыми трубами и избиения палками, «плевки в лицо были обычным явлением».

Источники «Новой» также указали, что среди задержанных было большое количество «случайных жертв». При этом телефоны задержанных полицейские намеренно не выключали. Все мужчины, которые звонили на них, неважно по какому поводу, попадали в список подозреваемых в гомосексуализме.

«Их также незаконно задерживали, избивали, пытали током и, в лучшем случае, выпускали за огромный выкуп. Нам известны ситуации, когда родственники вынуждены были в срочном порядке продавать квартиры и имущество, чтобы спасти своих близких», — сказано в расследовании.

«Новая газета» отмечает, что «персональные данные выживших свидетелей никогда не будут преданы огласке».