После вчерашнего теракта в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 14 человек, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил ввести мораторий на митинги.

«У нас извне сейчас есть серьезная угроза вблизи наших границ, и, если мы сейчас будем еще изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям, просто бери нас голыми руками». Об этом, согласно информации АиФ, он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По наблюдениям Швыткина, террористы, как правило, приурочивают атаки к «каким-либо значимым событиям и знаменательным датам». 26 марта по всей России прокатилась волна протестных акций против коррупции во власти. Поскольку мероприятия были не везде согласованы, правоохранители активно задерживали активистов и привлекали к ответственности.