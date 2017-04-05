Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал принятые республиканским парламентом поправки к закону «Об образовании в Чеченской Республике», которые оставляют за школами право устанавливать любые требования к одежде учеников. Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования в прессе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Законопроект закрепляет право обучающихся носить одежду и символику, соответствующую их народным традициям и религиозным убеждениям, если это не нарушает законодательство России и не вредит здоровью и свободе других людей.

«Соответствующий локальный нормативный акт образовательной организацией принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей и представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии), способствующего соблюдению прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания», — говорится в тексте поправок.